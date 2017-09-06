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Молодой петербуржец получил пулю в бедро у клуба на Московских воротах

11:55, 25 сентября
Тэги: оружие, ранения, стрельба, конфликт, московские ворота, московский район
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Тэги: оружие, ранения, стрельба, конфликт, московские ворота, московский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Молодой петербуржец получил пулю в бедро у клуба на Московских воротах»
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НЕСТОР 25.09 12:09 [ + 4 ]

Для этого и продают травматические пистолеты.

Gitel 25.09 12:18 [ + 12 ]

На Московских воротах нет никаких клубов. Туда и людям-то не взобраться! Правильнее сказать "у Московских ворот", а не на них.

Неzнайка. 25.09 12:24 [ + 14 ]

Очередное быдло, мнящее себя круче всех, а на деле обычный дрищ...

Тоскливый Дятел Терпило 25.09 14:30 [ + -4 ]

Ссора не повод, чтобы стрелять в человека.

ДeдЗахаp 25.09 17:38 [ + 7 ]

Не иначе как у 21 го летнего пальцы были веером? Вот и получил, чего хотел.

Hеzнайка. 25.09 22:19 [ + 2 ]

pidarsты сэр

Всего комментариев - 6

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