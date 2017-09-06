В сквере на Испытателей седовласый мужчина порезал пьяных подростков

Перед этим молодежь обматерила его в ответ на замечание по поводу громкой музыки.

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Обсуждение темы:

«В сквере на Испытателей седовласый мужчина порезал пьяных подростков»

НЕСТОР 25.09 12:10 [ + 33 – ]

Молодец мужик!!!

арнольд питерский 25.09 12:13 [ + 29 – ]

Так и надо это пукинское поколение учить

Неzнайка. 25.09 12:22 [ + 34 – ]

Обоих мальчиков доставили ......

Ишь млять, как бухать и материться так взрослые, а как отвечать за базар так мальчики....

Быдло слов не разумеет...

ДeдЗахаp 25.09 12:25 [ + 34 – ]

Быдло-подростки, воспитанные по едрисье - крашениниковскому методу получили по заслугам!

Врач-проктолог,Илья Лукич 25.09 14:19 [ + 21 – ]

Что пьянь малолетняя искала, то и нашла!

Тоскливый Дятел Терпило 25.09 14:33 [ + -16 – ]

Это варварское отношение к детям, которое заслуживает серьезной правовой и общественной оценки. Дети слушали музыку днем, да даже и после 23 час. он не имел права наносить такие раны подросткам. Необходимо найти и строго наказать преступника.

Hеzнайка. 25.09 19:55 [ + -6 – ]

Старяй маразматик совсем от рук отбился

12:25 тоже касается

НЕСТОР 26.09 09:31 [ + 0 – ]

дятел иди ищи .