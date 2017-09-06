Качественная хоккейная экипировка обезопасит ребенка от травм

Неудивительно, что развиваться в этом направлении стремятся многие ребята. К тому же хоккей позволяет развить у ребенка выносливость, дисциплинированность, упорство, а также поддерживать хорошую физическую форму. Да и для социализации, поиска новых друзей и знакомых занятия в хоккейной секции очень полезны. Однако для того, чтобы знакомство с этим видом спорта было безопасным, родителям важно подумать о подходящей экипировке для ребенка.



Шлем

Важнейшим элементом снаряжения подрастающего спортсмена является шлем. Он позволяет защитить голову игрока от различных травм, поэтому к покупке данного элемента стоит подойти очень ответственно. Шлем должен достаточно плотно сидеть, но не быть слишком тесным. Обязательно должны присутствовать все крепежные винты, а расстояние от края экипировки до бровей должно быть в пределах 2-3 см. Подобрать качественный шлем от надежных производителей спортивного оборудования можно, в частности, на сайте Ultrasport.ru.



Панцирь

Этот элемент создан для защиты грудной клетки, плеч, плечевого сустава и спины. Он оснащается также протекторами (передними и задними) со специальной подкладкой. Выбирать панцирь желательно по объему груди. Кроме того, стоит уделить внимание удобству, чтобы игрок мог передвигаться в нем максимально комфортно.



Налокотники и щитки

С помощью данных деталей экипировки хоккеиста обеспечивается защита локтевых и коленных суставов, а также голени. Они должны хорошо сидеть, надежно крепиться и свободно сгибаться. Если говорить о налокотниках, то желательно обзавестись экземпляром, который закрывает руку до панциря. А вот при покупке щитков стоит обратить внимание на шарнирные модели, которые являются самыми надежными.



Шорты

Еще один важный элемент экипировки хоккеиста - это спортивные шорты. Они обеспечат защиту копчика, бедер и почек. При их покупке стоит подобрать вариант, который будет закрывать щитки.



Перчатки

При выборе перчаток лучше остановиться на варианте с возможностью регулировки длины. Это даст возможность подгонять их под остальную экипировку. Желательно, чтобы длина перчатки обеспечивала отсутствие зазора между ней и налокотником.

Благодаря правильно подобранной хоккейной экипировке, ребенок будет чувствовать себя комфортно и будет максимально защищен от возможных травм.