Поход на матч против "Зенита" обернулся избиением для болельщика "Динамо" (фото)

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Обсуждение темы:

«Поход на матч против "Зенита" обернулся избиением для болельщика "Динамо" (фото)»

арнольд питерский 22.09 21:44 [ + 0 – ]

это питер детка