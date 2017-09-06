Детей, выпрыгнувших из окна во время пожара на севере Петербурга, направят на операцию

Мать подростков разбилась при приземлении.

Мать подростков разбилась при приземлении. аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.



По информации омбудсмена, 14-летнюю девочку и ее 16-летнего брата будут лечить в Ортопедическом институте имени Турнера, куда их перевели из детской городской больницы №5. Отмечается, что отец семейства, несмотря на полученные ожоги спины, от госпитализации отказался.



В ближайшее время семейству окажут материальную помощь, а также помогут с восстановлением документов.



Напомним, трагедия произошла утром 19 сентября в квартире, расположенной на 5 этаже дома 20, корпус 2, на проспекте Авиаконструкторов. Отец семейства вместе с родственником успел выбежать из охваченного огнем жилища, а его супруга и дети остались заблокированы внутри.







Подростков, которые выпрыгнули из окна квартиры на пятом этаже во время пожара в Приморском районе, ожидает операция, сообщают вв Петербурге.По информации омбудсмена, 14-летнюю девочку и ее 16-летнего брата будут лечить в Ортопедическом институте имени Турнера, куда их перевели из детской городской больницы №5. Отмечается, что отец семейства, несмотря на полученные ожоги спины, от госпитализации отказался.В ближайшее время семейству окажут материальную помощь, а также помогут с восстановлением документов.Напомним, трагедия произошла утром 19 сентября в квартире, расположенной на 5 этаже дома 20, корпус 2, на проспекте Авиаконструкторов. Отец семейства вместе с родственником успел выбежать из охваченного огнем жилища, а его супруга и дети остались заблокированы внутри. Спасаясь от огня, 36-летняя женщина, ее 16-летний сын и 14-летняя дочь выпрыгнули в окно. Они были госпитализированы в медицинское учреждение, где женщина через некоторое время скончалась от полученных телесных повреждений. Ее дети находятся в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, причиной пожара является возгорание установленной в квартире сауны.





