Молодого мигранта чуть не убило упавшим деревом на горнолыжном курорте в Ленобласти

Юноша получил перелом черепа.

Юноша получил перелом черепа.



Как передает 47news , в час ночи 20 сентября в токсовскую больницу в тяжелом состоянии товарищем был доставлен 21-летний гражданин Узбекистана. Юноша сообщил врачам, что на него упало дерево. Сопровождающий его приятель, в свою очередь, пояснил, что привез покалеченного друга из "Охта-парка".



У приезжего диагностировали перелом черепа и многочисленные ушибы.



Напомним,



Молодой иностранец оказался в Токсовской больнице из-за падения дерева на горнолыжном курорте "Охта-парк" во Всеволожском районе Ленинградской области.Как передает, в час ночи 20 сентября в токсовскую больницу в тяжелом состоянии товарищем был доставлен 21-летний гражданин Узбекистана. Юноша сообщил врачам, что на него упало дерево. Сопровождающий его приятель, в свою очередь, пояснил, что привез покалеченного друга из "Охта-парка".У приезжего диагностировали перелом черепа и многочисленные ушибы.Напомним, в начале июля на Таврической упавшее дерево придавило припаркованные авто и чуть не убило девушку.







Обсуждение темы: «Молодого мигранта чуть не убило упавшим деревом на горнолыжном курорте в Ленобласти» Тоскливый Дятел Терпило 22.09 14:49 [ + -5 – ]

Маловероятно. Скорее всего его избили и запугали, поэтому боится признаться. робин 22.09 22:03 [ + 1 – ]

жаль дерево не справилось! арнольд питерский 22.09 22:07 [ + 0 – ]

жаль что не убило

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