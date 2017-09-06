В Тихвине мужчина во время драки пырнул ножом своего противника
14:20
Тэги: нападения, драка, травмы, ленобласть, Тихвинский район, задержания
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Всем бы этим насильникам азиатским и прочим "гостям" аульным и кишлачным также свершить насильственные действия битой, в одно место. Заодно и всей едрисне, которая этих подонков к нам приглашает "поднимать экономику!" в «В Ленобласти двое "азиатов" изнасиловали 20-летнюю петербурженку»
Вот вам ещё один пример неуважаемые и лживые едристы-толеранты, как приезжая шваль наркораспространителей "поднимает нам экономику" и "ведёт страну в светлое будущее" по путино пживчиковскому сценарию! в «Банду наркоторговцев-мигрантов задержали в Петербурге»
... Я представляю, как эта гелетварь сидит сейчас в отделении, спрятав глаза и что-то под нос себе бубнит, уставившись в пол ...
... Такая, мля, тихая, невинная, робкая ...
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... Такая, мля, тихая, невинная, робкая ...
... Такая вся невиноватая ...
... Да её, тварюгу, пороть надо розгами до ... в «В Тихвине компания девочек-подростков с криками "еще-еще" вбила ногами в грязь школьницу (видео)»
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