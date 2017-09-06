Бордель с тремя "ночными бабочками" закрыли в квартире на Московском

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«Бордель с тремя "ночными бабочками" закрыли в квартире на Московском»

ДeдЗахаp 22.09 12:35 [ + 6 – ]

Главный бордель, кремлядский, что весь народ русский грабит - когда закроют!!!??? А от этого борделя, который не заплатил мзду и котрый закрыли. От него него вреда никому не было! Хочешь иди - не хочешь не иди! Никто вас насильно туда не тянет.

Тоскливый Дятел Терпило 22.09 12:44 [ + -7 – ]

Полиция нравов проявляет заботу о нравственном, да и физическом здоровье граждан. С борделями нужно решительно бороться, потому что они развращают души людей, которые в них работают и ими пользуются. У человека должны быть одна возлюбленная - жена, и о других он думать не должен.