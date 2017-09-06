Банду наркоторговцев-мигрантов задержали в Петербурге
- Крем от геморроя «Здоров»
- Жительница Ленобласти заявила в полицию, что два года назад после ДТП в Петербурге "потеряла" свой "Форд"
- В Ленобласти 60-летний душегуб во время очередной ссоры задушил свою сожительницу поясом от халата
- Открытие в лечении варикоза
- Поход на матч против "Зенита" обернулся избиением для болельщика "Динамо" (фото)
- Водителя парализовало после ДТП на Муринской дороге (фото)
- Похитительница коляски с младенцем в Петергофе получила семь лет колонии
- Число туристов, посещающих Петербург в рамках круизов, выросло на 7%
- Фурсенко: "Зенит" недооценил супермотивированность "Динамо"
- Станцию метро "Улица Дыбенко" закрывали из-за угрозы взрыва
- На птицефабрике в Первомайском водитель "МАЗа" умер от удара током, задев кузовом грузовика линию электропередач
- В Киришах во время пьянки агрессивный мужчина до смерти избил своего собутыльника
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Вот вам ещё один пример неуважаемые и лживые едристы-толеранты, как приезжая шваль наркораспространителей "поднимает нам экономику" и "ведёт страну в светлое будущее" по путино пживчиковскому сценарию!
Можно попросить уточнить страну СНГ, уроженцами которой являются фигуранты дела. И почему они находятся на нелегальном положении; кто-то ведь должен был позаботиться об их регистрации и трудоустройстве. Нельзя оставлять людей без надзора.
Да ну кто же в это поверит, это милейшие люди , друзья нашего бургомистра. Наверное полицаи подкинули. Ничего, бургомистр разберётся и кого надо накажет.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
на новости
... Такая, мля, тихая, невинная, робкая ...
... Такая вся невиноватая ...
... Да её, тварюгу, пороть надо розгами до ... в «В Тихвине компания девочек-подростков с криками "еще-еще" вбила ногами в грязь школьницу (видео)»