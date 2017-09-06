Банду наркоторговцев-мигрантов задержали в Петербурге

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«Банду наркоторговцев-мигрантов задержали в Петербурге»

ДeдЗахаp 22.09 12:09 [ + 14 – ]

Вот вам ещё один пример неуважаемые и лживые едристы-толеранты, как приезжая шваль наркораспространителей "поднимает нам экономику" и "ведёт страну в светлое будущее" по путино пживчиковскому сценарию!

Тоскливый Дятел Терпило 22.09 12:11 [ + -8 – ]

Можно попросить уточнить страну СНГ, уроженцами которой являются фигуранты дела. И почему они находятся на нелегальном положении; кто-то ведь должен был позаботиться об их регистрации и трудоустройстве. Нельзя оставлять людей без надзора.

монк-аль-ахри 22.09 12:32 [ + 9 – ]

толерантность - форма самоубийства!

koschke 22.09 13:06 [ + 5 – ]

Да ну кто же в это поверит, это милейшие люди , друзья нашего бургомистра. Наверное полицаи подкинули. Ничего, бургомистр разберётся и кого надо накажет.

бармалей 22.09 19:58 [ + 0 – ]

дятел-перевозчик-в своем скворечнике возит для мигрантов носвай.