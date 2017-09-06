Жительница Ленобласти заявила в полицию, что два года назад после ДТП в Петербурге "потеряла" свой "Форд"

Легковушка исчезла в сентябре 2015-го, однако сообщить об этом владелица решилась только сейчас.

Легковушка исчезла в сентябре 2015-го, однако сообщить об этом владелица решилась только сейчас.



Как сообщает "Водитель Петербурга", полицейским женщина рассказала, что машину потеряла ещё два года назад. Её 2-летний чёрный «Форд Фокус» остался на улице Маршала Казакова после ДТП 15 августа 2015 года. В начале сентября того же года она приехала на Казакова, но машины там не обнаружила. В полицию почему-то обращаться не стала. А сейчас, видимо, решилась.



Ключи от автомобиля хозяйка утратила, документы тоже – они были в салоне. Правда, смогла назвать номер и все данные: VIN, номер двигателя и кузова. По факту проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В полицию Красносельского района Петербурга обратилась с заявлением о пропаже автомобиля 35-летняя хозяйка, жительница деревни Извара Волосовского района Ленинградской области.Как сообщает "Водитель Петербурга", полицейским женщина рассказала, что машину потеряла ещё два года назад. Её 2-летний чёрный «Форд Фокус» остался на улице Маршала Казакова после ДТП 15 августа 2015 года. В начале сентября того же года она приехала на Казакова, но машины там не обнаружила. В полицию почему-то обращаться не стала. А сейчас, видимо, решилась.Ключи от автомобиля хозяйка утратила, документы тоже – они были в салоне. Правда, смогла назвать номер и все данные: VIN, номер двигателя и кузова. По факту проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти мужчина притомился ждать автобус на остановке и угнал чужую "Газель".





