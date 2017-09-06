На Маршала Жукова мужчина во время драки зарезал своего оппонента и стал фигурантом дела о превышении необходимой обороны

Выживший получил травмы и был доставлен в больницу.

Выживший получил травмы и был доставлен в больницу.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 21 сентября в 09.20 в съемной квартире одного из домов на проспекте Маршала Жукова 43-летний мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, во время драки ножом нанес ранения 33-летнему потерпевшему. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.



Подозреваемый в ходе драки получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге сотрудники полиции Кировского района установили, что мужчина во время драки нанес смертельные ранения своему оппоненту. Следствие квалифицировало это дело как превышение необходимой самообороны.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 21 сентября в 09.20 в съемной квартире одного из домов на проспекте Маршала Жукова 43-летний мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, во время драки ножом нанес ранения 33-летнему потерпевшему. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.Подозреваемый в ходе драки получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти малолетки вместе с 44-летним мужчиной до смерти избили своего собутыльника.





