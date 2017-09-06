Суд арестовал брата лидера движения "Христианское государство" по делу о поджогах машин возле офиса адвоката Учителя

Также заключены под стражу еще два фигуранта этого дела.

Обсуждение темы:

«Суд арестовал брата лидера движения "Христианское государство" по делу о поджогах машин возле офиса адвоката Учителя»

Тоскливый Дятел Терпило 22.09 12:50 [ + -6 – ]

Христианская вера призывает к терпимости. Поэтому, оправдания этим актам вандализма нет и они только хулят православную веру.

Hиф-Hиф 22.09 13:17 [ + -1 – ]

будем надеяться, что на этот раз самозванный главарь самопровозглашенного ХГ не соскочит, и всем его сообщникам суд отмерит по полной

Явар Тиррей 22.09 18:59 [ + 0 – ]

Да не делом они заняты!!! Лучше бы уж тогда ХГ улицы по ночам патрулировали, а то мигрантов развелось как собак нерезаных!!!