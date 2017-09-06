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«В Петербурге на катке торгового центра посетителей развлекли порнороликом (видео)»

Наобещать народу всяких благ и стабильности от партии ЕР и её главаря Обещалкина-Обиралкина в 2002 м году - это по моему хуже всякого порно. Тем более на правительственном уровне! Или едристы думают, что люди забыли их лживые предвыборные обещания!?