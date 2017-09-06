Баловство школьников со звонками в экстренную службу привело к эвакуации 350 человек из школы в Невском районе

Полиция задержала двоих телефонных хулиганов.

Полиция задержала двоих телефонных хулиганов.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», звонок в службу «112» поступил вчера в 13:51. Детский голос заявил: «У нас в школе теракт», после раздался дружный смех и абонент отключился.



Сотрудники полиции установили, что телефоном, с которого был произведен звонок, пользуется 14-летняя ученица школы. Стражи порядка также задержали ее одноклассника.



Как выяснилось, на телефоне школьницы закончились деньги, и ее приятель набрал номер экстренной службы, который вызывается бесплатно. Подросток положил аппарат на стол перед другими учениками, которые стали баловаться «шутками» про теракт. Услышав голос оператора службы «112», школьники испугались и отключили связь, но было уже поздно: вызов был принят.



Осмотр школы был закончен в 15:20. Ничего подозрительного обнаружено не было. Дети-шутники переданы родителям.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне телефонному террору подверглась школа в Невском районе Петербурга. Учеников эвакуировали из-за звонка о якобы заложенной бомбе.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», звонок в службу «112» поступил вчера в 13:51. Детский голос заявил: «У нас в школе теракт», после раздался дружный смех и абонент отключился.Сотрудники полиции установили, что телефоном, с которого был произведен звонок, пользуется 14-летняя ученица школы. Стражи порядка также задержали ее одноклассника.Как выяснилось, на телефоне школьницы закончились деньги, и ее приятель набрал номер экстренной службы, который вызывается бесплатно. Подросток положил аппарат на стол перед другими учениками, которые стали баловаться «шутками» про теракт. Услышав голос оператора службы «112», школьники испугались и отключили связь, но было уже поздно: вызов был принят.Осмотр школы был закончен в 15:20. Ничего подозрительного обнаружено не было. Дети-шутники переданы родителям.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге из-за анонимного звонка неизвестного на автовокзале и пяти железнодорожных вокзалах искали бомбу.





