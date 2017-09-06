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В Ленобласти 60-летний душегуб во время очередной ссоры задушил свою сожительницу поясом от халата

19:20
Тэги: убийство, смерть, ленобласть, Лужский район, ссора, задержания
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Тэги: убийство, смерть, ленобласть, Лужский район, ссора, задержания
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Общество
Обсуждение темы:
«В Ленобласти 60-летний душегуб во время очередной ссоры задушил свою сожительницу поясом от халата»
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koschke 22.09 21:17 [ + 1 ]

Синяя борода

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