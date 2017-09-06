В Ленобласти 60-летний душегуб во время очередной ссоры задушил свою сожительницу поясом от халата

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 21 сентября в одной из квартир дома по Пионерской улице в деревне Пехенец. Там было обнаружено тело женщины с признаками механической асфиксии.



Как удалось выяснить следователям, 60-летний подозреваемый в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, задушил свою 65-летнюю сожительницу поясом халата.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан. "Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Лужском районе Ленинградской области во время ссоры пенсионер задушил свою сожительницу. Душегуб задержан.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 21 сентября в одной из квартир дома по Пионерской улице в деревне Пехенец. Там было обнаружено тело женщины с признаками механической асфиксии.Как удалось выяснить следователям, 60-летний подозреваемый в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, задушил свою 65-летнюю сожительницу поясом халата.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан. "Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что во время пьяной ссоры петербуржец зарезал свою сожительницу, пырнув ее ножом в ногу.







Обсуждение темы: «В Ленобласти 60-летний душегуб во время очередной ссоры задушил свою сожительницу поясом от халата» koschke 22.09 21:17 [ + 1 – ]

Синяя борода

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