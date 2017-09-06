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«Прокуратура отреагировала на видео с дорожным инцидентом, где водитель БМВ угрожал оппоненту пистолетом в Горской»

Тоскливый Дятел Терпило 22.09 11:25 [ + -4 – ]

Я изучил ролик и нахожу, что оба водителя были неправы. Пешеход стоял на удалении от перехода и по-моему вообще не собирался переходить, поэтому притормаживать было необязательно. Реакция Х5 конечно была неадекватной, но учитывая, что на такой марке обычно ездят серьезные люди, не стоило вступать в перепалку, а нужно было извиниться и попросить убрать оружие.