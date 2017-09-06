В Ленобласти двое "азиатов" изнасиловали 20-летнюю петербурженку

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«В Ленобласти двое "азиатов" изнасиловали 20-летнюю петербурженку»

Тоскливый Дятел Терпило 22.09 11:12 [ + -9 – ]

Необходимо провести следственный эксперимент и установить, насколько возможно определить "азиатскую" внешность в кромешной тьме ночью. К сожалению, становится модным относить к "азиатам" всех насильников, грабителей и прочую нечисть, которой кишит наш город. Никто не думает о том, что настоящие жители Средней Азии видят в это время второй сон, утомленные после тяжелой работы на стройках.

ДeдЗахаp 22.09 11:17 [ + 18 – ]

Всем бы этим насильникам азиатским и прочим "гостям" аульным и кишлачным также свершить насильственные действия битой, в одно место. Заодно и всей едрисне, которая этих подонков к нам приглашает "поднимать экономику!"

12345 22.09 12:28 [ + 2 – ]

Написано же - в белом микроавтобусе! Так что разглядеть насильников можно было.

монк-аль-ахри 22.09 12:35 [ + 1 – ]

мне не ясно, как они в этой жизни пересеклись.

koschke 22.09 14:16 [ + 7 – ]

Герберт Уэлс молча курит в сторонке. 2017 год дикие животные нападают на людей и катаются на безлошадных повозках. Аааааааа!!!

Явар Тиррей 22.09 18:55 [ + 1 – ]

Доколе???

бармалей 22.09 19:55 [ + 2 – ]

это был дятел-дырявое терпило.а по факту-давно уже пора ввести визовый режим.

Явар Тиррей 22.09 20:26 [ + 0 – ]

... Искренне надеюсь, что когда этих двух "азиатской внешности" возьмут в ближайшие часы (не так ли, дорогие местные Шерлоки Холмсы???) и посадют в СИЗО, то в первую очередь с ними вплотную займутся именно теми самыми животрепещущими и волнительными вопросами, на необходимость незамедлительного и непременного решения которых всегда обращает наше внимание уважаемый господин Barabas ...

арнольд питерский 22.09 21:56 [ + 1 – ]

когда уже путина изнасилуют и его окружение