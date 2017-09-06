«В Ленобласти двое "азиатов" изнасиловали 20-летнюю петербурженку»

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Общество
Необходимо провести следственный эксперимент и установить, насколько возможно определить "азиатскую" внешность в кромешной тьме ночью. К сожалению, становится модным относить к "азиатам" всех насильников, грабителей и прочую нечисть, которой кишит наш город. Никто не думает о том, что настоящие жители Средней Азии видят в это время второй сон, утомленные после тяжелой работы на стройках.
Всем бы этим насильникам азиатским и прочим "гостям" аульным и кишлачным также свершить насильственные действия битой, в одно место. Заодно и всей едрисне, которая этих подонков к нам приглашает "поднимать экономику!"
Написано же - в белом микроавтобусе! Так что разглядеть насильников можно было.
Герберт Уэлс молча курит в сторонке. 2017 год дикие животные нападают на людей и катаются на безлошадных повозках. Аааааааа!!!
это был дятел-дырявое терпило.а по факту-давно уже пора ввести визовый режим.
... Искренне надеюсь, что когда этих двух "азиатской внешности" возьмут в ближайшие часы (не так ли, дорогие местные Шерлоки Холмсы???) и посадют в СИЗО, то в первую очередь с ними вплотную займутся именно теми самыми животрепещущими и волнительными вопросами, на необходимость незамедлительного и непременного решения которых всегда обращает наше внимание уважаемый господин Barabas ...
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