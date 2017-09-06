В Киришах во время пьянки агрессивный мужчина до смерти избил своего собутыльника

Подозреваемый арестован.

Подозреваемый арестован.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 17 сентября в одной из квартир дома, расположенного на проспекте Ленина в городе Кириши, было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями головы. По результатам судебно-медицинского исследования установлено, что смерть наступила от закрытой тупой черепно-мозговой травмы, осложнившейся сдавлением головного мозга.



Как удалось выяснить следователям, во время совместного распития алкогольных напитков, во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары ногами по голове, причинив ему телесные повреждения, впоследствии повлекшие смерть.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан и по решению суда заключен под стражу.



"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Киришском районе Ленинградской области пьяная ссора двух мужчин закончилась убийством одного из них. По факту возбуждено уголовное дело.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 17 сентября в одной из квартир дома, расположенного на проспекте Ленина в городе Кириши, было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями головы. По результатам судебно-медицинского исследования установлено, что смерть наступила от закрытой тупой черепно-мозговой травмы, осложнившейся сдавлением головного мозга.Как удалось выяснить следователям, во время совместного распития алкогольных напитков, во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары ногами по голове, причинив ему телесные повреждения, впоследствии повлекшие смерть.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан и по решению суда заключен под стражу."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти малолетки вместе с 44-летним мужчиной до смерти избили своего собутыльника.





