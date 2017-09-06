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«Петербуржец требовал миллион долларов взамен на обещание не взрывать метро»

Тоскливый Дятел Терпило 22.09 11:19 [ + 0 – ]

Устроили бы показательный процесс хотя бы над одним из таких "шутников", чтобы другим неповадно было.