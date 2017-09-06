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«"Ленинградское дерби": "Зенит" проиграл петербургскому "Динамо" и вылетел из Кубка России (видео)»

и чему тут удивляться? кубок сливают все, кто могут. опять же - понятно, что у Зенита нет второй равноценной скамейки. Вот и итог. Америку открыли? Очевидно всё. До тошноты.