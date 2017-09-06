В Ленобласти полицейский стал фигурантом уголовного дела после вымогательства взятки у мигранта из Средней Азии

Страж порядка получил от потерпевшего 10 тысяч рублей.

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Обсуждение темы:

«В Ленобласти полицейский стал фигурантом уголовного дела после вымогательства взятки у мигранта из Средней Азии»

Тоскливый Дятел Терпило 22.09 11:15 [ + -4 – ]

Обидно, что в рядах нашей славной полиции находятся отщепенцы, которые злоупотребляют своим положением, особенно в отношении незащищенных слоев мигрантов.

ДeдЗахаp 22.09 11:39 [ + 8 – ]

Этих мигрантов аульных надо чмырить по полной! Чтобы дорогу к нам забыли навсегда! Больше проявлять заботу и понимание к коренным Русским Ленинградцам!

монк-аль-ахри 22.09 12:37 [ + 1 – ]

десятка - не те деньги, чтобы их называли взяткой.