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«Пенсионер на Land Rover Discovery отправил в больницу 17-летнюю девушку»

Очередной старый 3,14дорас забыл выпить таблетку от поноса, или перед бабкой своей хотел пофорсить. А теперь окажется, что он весь до дыр больной и даже хуже чем инвалид, а в тюрьму ему ну никак нельзя. Не тебе, так высеркам твоим аукнется. А девчуле выздороветь поскорей, да и всего хорошего!