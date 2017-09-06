На Есенина в результате столкновения двух иномарок одна из них вылетела на тротуар и сбила павильон и женщину (фото, видео)

Также пострадала пассажирка легковушки.

Также пострадала пассажирка легковушки.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 21 сентября около 16.50 на перекрёстке улицы Есенина и проспекта Луначарского.







В результате столкновения Ford Focus и Ford C-Max одна из иномарок вылетела на тротуар, врезалась в уличный торговый павильон и сбила 27-летнюю женщину. В тяжёлом состоянии пострадавшую госпитализировали в больницу. Также в состоянии средней степени тяжести доставили в стационар пассажирку легковушки. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне днем в Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Легковушка вылетела на тротуар и сбила женщину. Также травмы получила пассажирка иномарки.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 21 сентября около 16.50 на перекрёстке улицы Есенина и проспекта Луначарского.В результате столкновения Ford Focus и Ford C-Max одна из иномарок вылетела на тротуар, врезалась в уличный торговый павильон и сбила 27-летнюю женщину. В тяжёлом состоянии пострадавшую госпитализировали в больницу. Также в состоянии средней степени тяжести доставили в стационар пассажирку легковушки. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что в конце августа на Невском проспекте водитель "Форд Мондео" вылетел на встречку и на тротуаре сбил четырех пешеходов.





