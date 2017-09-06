Полиция искала нелегалов во время рейда по стройплощадке на Комендантском (фото)

Были задержаны несколько иностранцев.

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Обсуждение темы:

«Полиция искала нелегалов во время рейда по стройплощадке на Комендантском (фото)»

смерч 21.09 16:39 [ + 5 – ]

Ищут они!Пусть ночью хоть прогуляются по городу разок и все показатели

НЕСТОР 21.09 18:53 [ + 4 – ]

Нелегалов целый город,зачем их искать.