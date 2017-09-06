В Петербурге налетчик довел до сердечного приступа администратора борделя и спрятался в больнице

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Обсуждение темы:

«В Петербурге налетчик довел до сердечного приступа администратора борделя и спрятался в больнице»

НЕСТОР 21.09 16:11 [ + 2 – ]

Бульбаши на это не способны,скорее всего это житель Средней Азии.

Barabas 21.09 16:57 [ + -1 – ]

она крякнула не от сердечного приступа а от того что ее отбомбили в дупу огромным негритянским дилдо)))