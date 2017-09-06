В ДТП с участием лося на трассе Вологда - Новая Ладога погибли трое, еще трое в тяжелом состоянии в реанимации. Подробности

Личность одного из пострадавших устанавливается.

Личность одного из пострадавших устанавливается.



Напомним,



Как сообщает «Водитель Петербурга», погибшие были жителями города Орска Оренбургской области, судя по всему, супругами, и оба работали на Тихвинском вагоностроительном заводе. Мужчине было 38 лет, женщине 36.



В Тихвинскую межрайонную больницу с места аварии привезли трёх «тяжёлых» пациентов. Один из них скончался вечером в приёмном покое – 65-летний петербуржец (у него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом рёбер и ушиб грудины – эти травмы оказались смертельными).



Ещё одна пострадавшая, 32-летняя жительница Тихвина, попала в реанимацию. Её диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота.



Третий – мужчина, личность которого устанавливается, – в коме. У него сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота. Его тоже поместили в реанимацию.

В Тихвинском районе Ленинградской области скончался один из пострадавших в результате вчерашней аварии на автодороге Вологда – Новая Ладога.Напомним, ДТП произошло 20 сентября в 19:40 на 435-м километре трассы, у поворота на деревню Сарка. Мужчина на «Чери Тиго» врезался в лося, а затем в два встречных автомобиля. Он сам и его пассажирка погибли на месте. В больницу были доставлены три человека: двое пассажиров из «Чери» и водитель другой машины.Как сообщает «Водитель Петербурга», погибшие были жителями города Орска Оренбургской области, судя по всему, супругами, и оба работали на Тихвинском вагоностроительном заводе. Мужчине было 38 лет, женщине 36.В Тихвинскую межрайонную больницу с места аварии привезли трёх «тяжёлых» пациентов. Один из них скончался вечером в приёмном покое – 65-летний петербуржец (у него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом рёбер и ушиб грудины – эти травмы оказались смертельными).Ещё одна пострадавшая, 32-летняя жительница Тихвина, попала в реанимацию. Её диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота.Третий – мужчина, личность которого устанавливается, – в коме. У него сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота. Его тоже поместили в реанимацию.





