Обсуждение темы:

«Банда мошенников продавала петербуржцам несуществующие участки и загородные дома в области»

По новому УК и по требованию президента этих цук не посадят а просто штрафанут,так что наша страна превращается в столицу жуликов,мошенников и воров

Да это сразу было понятно, что мошенничество. Нам на дом на Малоохтинском постоянно вешали эти объявления - смехотворные суммы 180 000 за участок около залива около Зеленогорска - могли только насмешить.