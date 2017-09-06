Водитель маршрутки пойдет под суд за убийство пешехода на "зебре" в Красносельском районе

Шофер автобуса проехал на "красный" свет.

Шофер автобуса проехал на "красный" свет.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, трагедия произошла в июне 2017 года на юго-западе города. Управляя технически исправным автобусом, шофер превысил скорость, не остановился перед пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".



"Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. Законодательством за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Красносельском районе Петербурга будут судить водителя маршрутного такси, который в июне этого года насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, трагедия произошла в июне 2017 года на юго-западе города. Управляя технически исправным автобусом, шофер превысил скорость, не остановился перед пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"."Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. Законодательством за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, погубившего байкера в ДТП на Пискаревском проспекте.







Обсуждение темы: «Водитель маршрутки пойдет под суд за убийство пешехода на "зебре" в Красносельском районе» НЕСТОР 21.09 20:04 [ + 8 – ]

Забыли добавить,что водитель мигрант из Средней Азии. Иванов1 21.09 21:11 [ + -7 – ]

Убийство, это когда вышел из маршрутки и зарезал Barabas 22.09 03:18 [ + 2 – ]

водила ипал ишака?

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