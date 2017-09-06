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В Петербурге будут судить трех врачей, которые из-за халатного отношения к пациенту погубили его во время операции

19:21, 21 сентября
Тэги: медицина, смерть, следствие, прокуратура, суд
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Тэги: медицина, смерть, следствие, прокуратура, суд
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге будут судить трех врачей, которые из-за халатного отношения к пациенту погубили его во время операции»
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НЕСТОР 21.09 20:05 [ + 3 ]

Не врачи,а скоты.

Всего комментариев - 1

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