В Петербурге будут судить трех врачей, которые из-за халатного отношения к пациенту погубили его во время операции

Они проводили подслизистую резекцию носовой перегородки. Они проводили подслизистую резекцию носовой перегородки.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, инцидент произошел в сентябре прошлого года в филиале больницы №1 в МСЧ78. По версии следствия, обвиняемые делали одному из осужденных операцию - подслизистую резекцию носовой перегородки.



"При проведении этой операции врачи не провели количественно и качественно адекватную инфузионную терапию, не ввели нужные препараты, не провели согревание больного. Тем самым, они допустили дефект оказания медицинской помощи, не проведя комплексную терапию, адекватную состоянию больного", - отметили в ведомстве.



В результате ненадлежащего исполнения обвиняемыми своих профессиональных обязанностей потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Уголовное дело будет направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.



Напомним, ранее мы писали о том, что



В Петербурге будут судить троих врачей, в результате действий которых умер пациент. Медики не провели необходимых процедур во время операции.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, инцидент произошел в сентябре прошлого года в филиале больницы №1 в МСЧ78. По версии следствия, обвиняемые делали одному из осужденных операцию - подслизистую резекцию носовой перегородки."При проведении этой операции врачи не провели количественно и качественно адекватную инфузионную терапию, не ввели нужные препараты, не провели согревание больного. Тем самым, они допустили дефект оказания медицинской помощи, не проведя комплексную терапию, адекватную состоянию больного", - отметили в ведомстве.В результате ненадлежащего исполнения обвиняемыми своих профессиональных обязанностей потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Уголовное дело будет направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге будут судить врача, которая во время инвазивной процедуры повредила пациентке пищевод.







Обсуждение темы: «В Петербурге будут судить трех врачей, которые из-за халатного отношения к пациенту погубили его во время операции» НЕСТОР 21.09 20:05 [ + 3 – ]

Не врачи,а скоты.

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