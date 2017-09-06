В Мурино женщина наняла бригаду для ремонта, а когда пришла проверить, обнаружила труп и пропажу телевизора

К ремонту рабочие даже не приступили.

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Обсуждение темы:

«В Мурино женщина наняла бригаду для ремонта, а когда пришла проверить, обнаружила труп и пропажу телевизора»

Роберт 21.09 20:31 [ + 2 – ]

Нарвалась на банду похитителей телевизоров, одного из них убрал конкурент ушедший с добычей.