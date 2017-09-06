В Петербурге будут судить бывшего домоуправа, по вине которой двухлетняя девочка получила тяжелые травмы, упав в лестничный пролет

Женщина не выполнила обязанности по надлежащему содержанию лестничных клеток.

Женщина не выполнила обязанности по надлежащему содержанию лестничных клеток.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, по версии следствия,



Как выяснило следствие, 55-летняя обвиняемая, работая начальником домоуправления эксплуатационного участка №2 ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района», не приняла мер к надлежащему содержанию лестничных клеток и не выявила наличия на перилах лестничного марша 5 этажа дома балясины в виде фрагмента металлической трубы, установленной самодельным способом.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.

В Петербурге будут судить бывшего начальника домоуправления, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В результате ее действий пострадал двухлетний ребенок.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, по версии следствия, инцидент произошел вечером 9 февраля этого года в доме 16 лит. А. по Пушкинской улице. В результате разлома сварочного соединения двухлетняя девочка, державшаяся руками за балясину, упала на лестничную площадку 4 этажа, получив тяжелые травмы.Как выяснило следствие, 55-летняя обвиняемая, работая начальником домоуправления эксплуатационного участка №2 ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района», не приняла мер к надлежащему содержанию лестничных клеток и не выявила наличия на перилах лестничного марша 5 этажа дома балясины в виде фрагмента металлической трубы, установленной самодельным способом.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.







Обсуждение темы: «В Петербурге будут судить бывшего домоуправа, по вине которой двухлетняя девочка получила тяжелые травмы, упав в лестничный пролет» Неzнайка. 21.09 13:55 [ + 0 – ]

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