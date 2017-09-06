На проспекте Науки во время конфликта мужчина выхватил нож и стал угрожать своему оппоненту

Буяна скрутили сотрудники Росгвардии.

Буяна скрутили сотрудники Росгвардии.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , возле дома 38 по проспекту Науки между двумя мужчинами возник конфликт, причины которого устанавливаются. В ходе ссоры один из мужчин выхватил нож и начал угрожать второму гражданину убийством. Жильцы дома, слышавшие шум и угрозы, обратились в правоохранительные органы.



По данному адресу прибыл наряд вневедомственной охраны. Возле подъезда сотрудники Росгвардии обнаружили вооруженного ножом мужчину. Стражи порядка обезоружили и задержали злоумышленника. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне поздно вечером в Калининском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал 26-летнего мужчину, который ножом угрожал убийством 29-летнему жителю города.Как сообщает, возле дома 38 по проспекту Науки между двумя мужчинами возник конфликт, причины которого устанавливаются. В ходе ссоры один из мужчин выхватил нож и начал угрожать второму гражданину убийством. Жильцы дома, слышавшие шум и угрозы, обратились в правоохранительные органы.По данному адресу прибыл наряд вневедомственной охраны. Возле подъезда сотрудники Росгвардии обнаружили вооруженного ножом мужчину. Стражи порядка обезоружили и задержали злоумышленника. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что на юго-западе Петербурга агрессивный мужчина с топором угрожал зарубить 55-летнюю женщину.







Обсуждение темы: «На проспекте Науки во время конфликта мужчина выхватил нож и стал угрожать своему оппоненту» НЕСТОР 21.09 20:07 [ + 4 – ]

С ножом,как всегда мигрант из Средней Азии. Иванов1 21.09 21:15 [ + 1 – ]

Да не мигрант узбек, скорее горный орёль

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