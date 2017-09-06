В Петербурге за сутки угнали три "Лексуса" на 9 млн рублей

В этот же период похитили Toyota RAV4. В этот же период похитили Toyota RAV4.



Как сообщает «Водитель Петербурга», в ночь с 19 на 20 сентября с неохраняемой парковки на Чистяковской улице в Озерках пропал серый Lexus RX 350 с тверскими номерами. Его хозяин, 43-летний житель Твери, заместитель директора компании, предоставляющей ритуальные услуги, вечером 19 сентября приехал в Петербург на приём к врачу, остановился в гостинице, машину поставил рядом, а в 7 часов утра её там не обнаружил. Автомобиль 2015 года выпуска, оборудован системой спутникового слежения, застрахован по каско. Ущерб автовладелец оценил в 4,5 миллиона рублей.



Вечером 20 сентября около 22:45 Lexus LX570 исчез с места парковки на газоне между домами 42 и 46 по проспекту Шаумяна. Автовладелец рассказал полицейским, что его 22-летний сын вечером отправился на машине к другу на Шаумяна и этой машины лишился. «Лексус» серебристый, 2010 года выпуска, по каско не застрахован, ущерб составил 2,5 миллиона рублей.



Третий Lexus, белый RX450, угнали у 30-летней дамы, директора строительной компании, от дома на Ленинском проспекте в период времени с полудня 20 сентября до 0:10 21 сентября. Мшина 2012 года выпуска, оборудована спутниковой сигнализацией, каско нет. Хозяйка покупала её в кредит и имеет задолженность по кредиту. Ущерб, по её словам, составил 2 миллиона рублей.



В посёлке Молодёжное (Курортный район Санкт-Петербурга) с улицы Правды в ночь с 19 на 20 сентября угнали Toyota RAV4. 47-летняя хозяйка, агент по недвижимости, поставила машину на ночь на неохраняемую парковку, а утром её там не оказалось. Тёмно-коричневая «Тойота» 2014 года выпуска застрахована по каско, оборудована противоугонной системой. Ущерб владелица оценила в 1,2 миллиона рублей.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Несколько дорогих машин – на общую сумму более 10 миллионов рублей – угнали в Петербурге за минувшие сутки с небольшим. Три из них – «Лексусы».Как сообщает «Водитель Петербурга», в ночь с 19 на 20 сентября с неохраняемой парковки на Чистяковской улице в Озерках пропал серый Lexus RX 350 с тверскими номерами. Его хозяин, 43-летний житель Твери, заместитель директора компании, предоставляющей ритуальные услуги, вечером 19 сентября приехал в Петербург на приём к врачу, остановился в гостинице, машину поставил рядом, а в 7 часов утра её там не обнаружил. Автомобиль 2015 года выпуска, оборудован системой спутникового слежения, застрахован по каско. Ущерб автовладелец оценил в 4,5 миллиона рублей.Вечером 20 сентября около 22:45 Lexus LX570 исчез с места парковки на газоне между домами 42 и 46 по проспекту Шаумяна. Автовладелец рассказал полицейским, что его 22-летний сын вечером отправился на машине к другу на Шаумяна и этой машины лишился. «Лексус» серебристый, 2010 года выпуска, по каско не застрахован, ущерб составил 2,5 миллиона рублей.Третий Lexus, белый RX450, угнали у 30-летней дамы, директора строительной компании, от дома на Ленинском проспекте в период времени с полудня 20 сентября до 0:10 21 сентября. Мшина 2012 года выпуска, оборудована спутниковой сигнализацией, каско нет. Хозяйка покупала её в кредит и имеет задолженность по кредиту. Ущерб, по её словам, составил 2 миллиона рублей.В посёлке Молодёжное (Курортный район Санкт-Петербурга) с улицы Правды в ночь с 19 на 20 сентября угнали Toyota RAV4. 47-летняя хозяйка, агент по недвижимости, поставила машину на ночь на неохраняемую парковку, а утром её там не оказалось. Тёмно-коричневая «Тойота» 2014 года выпуска застрахована по каско, оборудована противоугонной системой. Ущерб владелица оценила в 1,2 миллиона рублей.Напомним, ранее мы писали о том, что из автосалона на юго-западе Петербурга угнали Mercedes-Benz стоимостью 14 млн рублей.







Обсуждение темы: «В Петербурге за сутки угнали три "Лексуса" на 9 млн рублей» Vignat 21.09 21:08 [ + 1 – ]

Конечно, под ментовской крышей хорошо угонять!

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