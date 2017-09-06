В Петербурге будут судить врача, которая во время инвазивной процедуры повредила пациентке пищевод

Через три недели пострадавшая скончалась.

Через три недели пострадавшая скончалась.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент произошел 14 декабря 2016 года в ООО «МСЧ №157». 57-летняя врач-эндоскопист провела женщине инвазивную процедуру, допустив дефекты оказания медицинской помощи.



В результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих профессиональных обязанностей потерпевшей было причинено повреждение пищевода. Несмотря на усилия медиков 5 января 2017 года пострадавшая скончалась в Городской больнице №26.



По факту в отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". "В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге будут судить врача частной клиники, которая во время процедуры повредила пациентке пищевод, в результате чего пострадавшая скончалась.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент произошел 14 декабря 2016 года в ООО «МСЧ №157». 57-летняя врач-эндоскопист провела женщине инвазивную процедуру, допустив дефекты оказания медицинской помощи.В результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих профессиональных обязанностей потерпевшей было причинено повреждение пищевода. Несмотря на усилия медиков 5 января 2017 года пострадавшая скончалась в Городской больнице №26.По факту в отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". "В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге во время операции в медицинской клинике загорелась простыня: пациентка с ожогами оказалась в реанимации.





