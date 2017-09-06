В Гатчине негодяй с ножом вынес из микрофинансовой конторы 8 тысяч рублей

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Обсуждение темы:

«В Гатчине негодяй с ножом вынес из микрофинансовой конторы 8 тысяч рублей»

dexter 21.09 19:14 [ + 3 – ]

Не успел сжечь, до кучи ) А жаль..

Удивительно, но эти конторы никто не закрывает.

монк-аль-ахри 21.09 19:23 [ + 6 – ]

ну, если в микрофинансовой - то не негодяй. благородный Робин Гуд.

Командор 21.09 21:10 [ + 6 – ]

Маленький негодяй ограбил больших негодяев.