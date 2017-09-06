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«В МВД опровергли информацию о задержании лидера "Христианского государства" по делу о поджогах перед офисом адвоката Учителя»

Тоскливый Дятел Терпило 21.09 12:34 [ + -1 – ]

Так всегда бывает. Неважно, он украл или у него украли, главное, что человек в чем-то замешан. Бросили тень на честного, законопослушного человека.