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«В Тихвине компания девочек-подростков с криками "еще-еще" вбила ногами в грязь школьницу (видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 21.09 12:38 [ + 4 – ]

Откуда такая жестокость? Ведь это представители слабого пола, а они наносят точные, акцентированные удары по голове и другим жизненно важным органам. Это хладнокровное избиение и материалы необходимо передать в прокуратуру.