«Буйный пациент с маниакальным синдромом сбежал из психушки на Фермском шоссе»

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Общество
Неужели так легко сбежать? А где решетки на окнах. Кроме того, он мог пораниться, надо установить небьющиеся стекла.
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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17:29, 18 сентября
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