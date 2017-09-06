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Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подтвердил самопроизвольный пуск ракет во время учений "Запад-2017"

15:52
Тэги: армия, учения, оружие, стрельба, травмы, пострадавшие, вячеслав макаров, Лужский район, ленобласть
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Тэги: армия, учения, оружие, стрельба, травмы, пострадавшие, вячеслав макаров, Лужский район, ленобласть
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Общество
Обсуждение темы:
«Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подтвердил самопроизвольный пуск ракет во время учений "Запад-2017"»
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НЕСТОР 20.09 16:38 [ + 0 ]

А если завтра война?

Тоскливый Дятел Терпило 20.09 17:06 [ + 0 ]

Главное, что цель была захвачена, неважно какая. Если бы журналисты пострадали, тоже неважно, новых пришлют. Учения проведены и боевой опыт приобретен.

НЕСТОР 20.09 17:24 [ + 0 ]

Бей своих,что бы чужие боялись.

Всего комментариев - 3

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