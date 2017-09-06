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«Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подтвердил самопроизвольный пуск ракет во время учений "Запад-2017"»

Тоскливый Дятел Терпило 20.09 17:06 [ + 0 – ]

Главное, что цель была захвачена, неважно какая. Если бы журналисты пострадали, тоже неважно, новых пришлют. Учения проведены и боевой опыт приобретен.