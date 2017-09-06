По факту пожара на Авиаконструкторов, в результате которого женщине с двумя детьми пришлось прыгать из окна, возбуждено уголовное дело

Мать семейства скончалась в больнице.

Мать семейства скончалась в больнице.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла утром 19 сентября в квартире, расположенной на 5 этаже дома 20, корпус 2, на проспекте Авиаконструкторов.







По факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, причиной пожара является возгорание установленной в квартире сауны.



"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего", - отметили в ведомстве.

В Петербурге следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара в Приморском районе Петербурга, в результате которого женщине с двумя детьми пришлось прыгать из окна горящей квартиры. От полученных травм мать семейства скончалась в больнице, дети находятся в реанимации.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла утром 19 сентября в квартире, расположенной на 5 этаже дома 20, корпус 2, на проспекте Авиаконструкторов. Спасаясь от огня, 36-летняя женщина, ее 16-летний сын и 14-летняя дочь выпрыгнули в окно. Они были госпитализированы в медицинское учреждение, где женщина через некоторое время скончалась от полученных телесных повреждений. Ее дети находятся в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, причиной пожара является возгорание установленной в квартире сауны."В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего", - отметили в ведомстве.





