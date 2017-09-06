На Васильевском 46-летний хулиган избивал местного жителя, пока его не остановили бойцы Росгвардии

Инцидент произошел на 9-ой линии В.О.

Инцидент произошел на 9-ой линии В.О.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , в ночь на вторник сотрудники Росгвардии увидели, что у дома 10 по 9-ой линии мужчина избивает другого гражданина. Стражи порядка незамедлительно приняли меры к пресечению противоправных действий, задержали нападавшего и доставили его в 16 отдел полиции.



Пострадавший был госпитализирован в Мариинскую больницу. В ходе проверки было установлено, что задержанный ранее судим по статьям 213 (хулиганство) и 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на 19 сентября на Васильевском острове наряд вневедомственной охраны задержал 46-летнего мужчину, который из хулиганских побуждений нанёс телесные повреждения 27-летнему жителю города.Как сообщает, в ночь на вторник сотрудники Росгвардии увидели, что у дома 10 по 9-ой линии мужчина избивает другого гражданина. Стражи порядка незамедлительно приняли меры к пресечению противоправных действий, задержали нападавшего и доставили его в 16 отдел полиции.Пострадавший был госпитализирован в Мариинскую больницу. В ходе проверки было установлено, что задержанный ранее судим по статьям 213 (хулиганство) и 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Радищева во время драки двое мужчин избили молодого человека и пырнули его ножом в живот.









Обсуждение темы: «На Васильевском 46-летний хулиган избивал местного жителя, пока его не остановили бойцы Росгвардии» Тоскливый Дятел Терпило 20.09 17:09 [ + 0 – ]

Уточните пожалуйста, а задержанный тоже местный житель?

Всего комментариев - 1