На Петроградке двое бомжей во время пьянки в общественном туалете забили до смерти своего товарища из-за мандарина

По словам обвиняемых, потерпевший съел не положенную ему часть фрукта.

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«На Петроградке двое бомжей во время пьянки в общественном туалете забили до смерти своего товарища из-за мандарина»

Неzнайка. 20.09 16:19 [ + 1 – ]

культурно пьянствовали в общественном туалете.............