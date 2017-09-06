Оперативники задержали пятерых членов банды "клофелинщиков", которые опаивали случайных попутчиков и забирали у них ценные вещи

В результате одного из эпизодов пострадавший скончался.

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Обсуждение темы:

«Оперативники задержали пятерых членов банды "клофелинщиков", которые опаивали случайных попутчиков и забирали у них ценные вещи»

Тоскливый Дятел Терпило 20.09 15:25 [ + 0 – ]

А где они доставали Клозапин? И зачем люди садились в попутки, если есть маршрутное и городское такси?

Неzнайка. 20.09 15:35 [ + 2 – ]

Потому что дятлы, вот и садились...