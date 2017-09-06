Во дворах на Светлановском проспекте петербуржец на самокате угодил под колеса БМВ

Пострадавшего доставили в стационар.

Пострадавшего доставили в стационар.



Как сообщает "Водитель Петербурга", авария произошла 19 сентября около 17.15 у дома 73 по Светлановскому проспекту. Там столкнулись выезжавший с дворовой территории BMW X6 и человек на самокате.



В результате наезда пострадавший получил легкие травмы, но все же был доставлен в больницу. По факту проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне вечером в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки и петербуржца на самокате. В результате наезда пострадавший получил легкие травмы, но на всякий случай был госпитализирован в больницу.Как сообщает "Водитель Петербурга", авария произошла 19 сентября около 17.15 у дома 73 по Светлановскому проспекту. Там столкнулись выезжавший с дворовой территории BMW X6 и человек на самокате.В результате наезда пострадавший получил легкие травмы, но все же был доставлен в больницу. По факту проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Вологда - Новая Ладога водитель насмерть сбил 79-летнюю бабушку и скрылся с места аварии.







Обсуждение темы: «Во дворах на Светлановском проспекте петербуржец на самокате угодил под колеса БМВ» Hеzнайка. 20.09 20:27 [ + 0 – ]

Продаст самокат и расчитается за ремонт бэхи

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