В Ленобласти малолетки вместе с 44-летним мужчиной до смерти избили своего собутыльника

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 19 сентября у одного из подъездов дома, расположенного по улице Артеменко в поселке городского типа Назия, было обнаружено тело 34-летнего мужчины с ушибленными ранами головы. По заключению экспертов смерть наступила от закрытой тупой черепно-мозговой травмы, образовавшейся в результате не менее пяти травматических воздействий в область головы.



Как удалось выяснить следователям, во время совместного распития алкогольных напитков, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, подозреваемые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове, причинив ему телесные повреждения, впоследствии повлекшие смерть.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По подозрению в совершении преступления задержаны трое несовершеннолетних 14, 15 и 16 лет, а также 44-летний местный житель.



"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Кировском районе Ленинградской области обычная пьянка закончилась убийством. По подозрению в совершении этого преступления задержаны трое несовершеннолетних молодчиков и 44-летний местный житель.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 19 сентября у одного из подъездов дома, расположенного по улице Артеменко в поселке городского типа Назия, было обнаружено тело 34-летнего мужчины с ушибленными ранами головы. По заключению экспертов смерть наступила от закрытой тупой черепно-мозговой травмы, образовавшейся в результате не менее пяти травматических воздействий в область головы.Как удалось выяснить следователям, во время совместного распития алкогольных напитков, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, подозреваемые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове, причинив ему телесные повреждения, впоследствии повлекшие смерть.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По подозрению в совершении преступления задержаны трое несовершеннолетних 14, 15 и 16 лет, а также 44-летний местный житель."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти во время пьянки женщина зарезала свою пожилую собутыльницу.







Обсуждение темы: «В Ленобласти малолетки вместе с 44-летним мужчиной до смерти избили своего собутыльника» Hеzнайка. 20.09 20:24 [ + 0 – ]

Таких Тирреев в области пруд пруди

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