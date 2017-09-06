В магазине на улице Зенитчиков неадекватный мужчина с ножом устроил погром и изранил сам себя (фото)

Покупателя госпитализировали.

Покупателя госпитализировали.



Как сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на правоохранительные органы региона, инцидент произошёл 19 сентября в супермаркете сети «Полушка» на улице Зенитчиков, 3/1.



Около десяти часов вечера туда ворвался посетитель, который начал бегать по торговому залу, опрокидывал полки с товаром, бросался бутылками, а потом схватился за нож. Его, по всей видимости, он забрал с одной из полок. При этом персонал и касса злоумышленника не заинтересовали.







Попортив продукты, хулиган переключился на самого себя. По предварительной информации, из магазина он уехал израненным в карете скорой помощи. «Магазин весь разгромлен, а около него всё в крови...» – отметили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне поздно вечером в Кировском районе Петербурга неадекватный покупатель с ножом разгромил продуктовый магазин. После того как мужчина разделался со стеллажами, он стал изувечивать себя.Как сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на правоохранительные органы региона, инцидент произошёл 19 сентября в супермаркете сети «Полушка» на улице Зенитчиков, 3/1.Около десяти часов вечера туда ворвался посетитель, который начал бегать по торговому залу, опрокидывал полки с товаром, бросался бутылками, а потом схватился за нож. Его, по всей видимости, он забрал с одной из полок. При этом персонал и касса злоумышленника не заинтересовали.Попортив продукты, хулиган переключился на самого себя. По предварительной информации, из магазина он уехал израненным в карете скорой помощи. «Магазин весь разгромлен, а около него всё в крови...» – отметили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».Напомним, ранее мы писали о том, что на Дальневосточном проспекте мужчина с ножом ворвался в "Ленту", схватил упаковку молочной смеси и сбежал.







Обсуждение темы: «В магазине на улице Зенитчиков неадекватный мужчина с ножом устроил погром и изранил сам себя (фото)» Неzнайка. 20.09 14:28 [ + 1 – ]

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