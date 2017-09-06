Лидера "Христианского государства" задержали после поджогов из-за "Матильды"
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Общество
главаря этого упечь надолго. а ХГ евонное запретить также, как запрещено ИГ.
Некорректно эти организации отождествлять, но безусловно подобные акции устрашения не формируют положительный имидж и заслуживают правовой оценки. Обидно, что все это из-за никчемного вопроса, фильма, который никакой исторической или художественной ценности не представляет.
Как это некорректно? Надо это ХГ придушить в зародыше, пока не выросло до размеров ИГ, запрещенной в РФ. Иначе они и ваш автомобиль сожгут. Кстати, пишут, что при задержании главаря у него нашли листовки «За Матильду гореть», так что видать он и поджигал.
Покажите фильм по всем центральным каналам, если прокат разрешён и на этом прекратятся все эти разговоры и события. Раздули проблему из-за ничего. Фильма никто не видел, а разговоров..... Покажите и пусть обсуждают фильм, а не право показывать его в кинотеатрах. К тому же, если фильм снят на деньги налогоплательщиков, то требовать деньги за просмотр с них же, по крайней мере, не этично!
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