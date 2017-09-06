Лидера "Христианского государства" задержали после поджогов из-за "Матильды"

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«Лидера "Христианского государства" задержали после поджогов из-за "Матильды"»

Hиф-Hиф 20.09 13:31 [ + 2 – ]

главаря этого упечь надолго. а ХГ евонное запретить также, как запрещено ИГ.

Тоскливый Дятел Терпило 20.09 13:38 [ + -1 – ]

Некорректно эти организации отождествлять, но безусловно подобные акции устрашения не формируют положительный имидж и заслуживают правовой оценки. Обидно, что все это из-за никчемного вопроса, фильма, который никакой исторической или художественной ценности не представляет.

Hиф-Hиф 20.09 13:53 [ + 3 – ]

Как это некорректно? Надо это ХГ придушить в зародыше, пока не выросло до размеров ИГ, запрещенной в РФ. Иначе они и ваш автомобиль сожгут. Кстати, пишут, что при задержании главаря у него нашли листовки «За Матильду гореть», так что видать он и поджигал.