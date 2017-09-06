«WikiLeaks обвинил петербургскую компанию в слежке за россиянами»

Сайтопубликовал пакет документов о российской компании, которая, как утверждается, сотрудничает с властями РФ, помогая им следить за собственными гражданами.Речь идет о компании "Петер-Сервис", которая "была основана в 1992 году в Петербурге в качестве поставщика биллинговых систем и вскоре стала основным поставщиком программного обеспечения для телекоммуникационной отрасли в России".Из публикации WikiLeaks следует, что фирма предлагала технологии, которые могли обеспечить контроль и слежку за физическими лицами. Объем данных, предоставляемых компанией, был весьма обширен - от записей разговоров до информации о сотовых вышках, передает DW.В своем расследовании WikiLeaks ссылается на презентацию самого "Петер-Сервиса". В докладе от 2013 года компания заявляет о намерении "выступить в роли координатора темы по созданию решений национального масштаба для контроля над цифровыми сетями", а также о стремлении "эффективно сотрудничать в рамках альянса: оператор-поставщик-поисковик-бизнес-госорганы".Всего WikiLeaks опубликовал 209 документов, охватывающих период с 2007-го по 2015 годы. Релиз стал первым в серии под названием "Spy Files Russia" ("Шпионские файлы России"), пишет Newsru.com.На публикацию обратила внимание западная пресса. "Документы, обнародованные WikiLeaks во вторник, предположительно, показывают, как санкт-петербургская технологическая компания под названием "Петер-Сервис" помогала государственным организациям собирать подробные данные о российских пользователях мобильных телефонов в рамках федеральной системы сетевой слежки под названием "Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий" (СОРМ)", - пишет The Washington Post."Эта система [СОРМ] известна уже какое-то время, хотя документы, по-видимому, предоставляют дополнительные технические уточнения", - приводит автор комментарий Бена Бьюкенена, научного сотрудника Белферского центра Гарвардской школы Кеннеди и автора книги The Cybersecurity dilemma."Публикация, названная Spy Files Russia ("Шпионские файлы России"), как кажется, знаменует собой сдвиг для организации, давно обвиняемой в нежелании публиковать документы, которые могут быть неудобными для российского государства", - отмечает автор статьи. "Как сформулировал это в твите Эдвард Сноуден, бывший контрактник АНБ, который ныне живет в России: "Это поворот сюжета", - говорится в материале, перевод которого публикует InoPressa.В то же время в статье отмечается, что другие эксперты оказались не так впечатлены. "Я не думаю, что это реальное разоблачение", - приводится в тексте мнение Андрея Солдатова, российского журналиста-расследователя, соавтора книги "Красная паутина. Российские цифровые диктаторы против сетевых революционеров". "На деле это добавляет несколько деталей к картине, [но] это не так уж много", - сказал эксперт.АО "Петер-Сервис" основано в Санкт-Петербурге в 1992 году. Это первый российский разработчик биллинговых систем с более чем 20-летней историей, сообщается на официальном сайте фирмы.