"Коммерсант" рассказал о подробностях удара с вертолета на учениях "Запад-2017": команды пилот не давал

Инцидент, по некоторым данным, произошел 16 сентября под Лугой.

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Обсуждение темы:

«"Коммерсант" рассказал о подробностях удара с вертолета на учениях "Запад-2017": команды пилот не давал»

Тоскливый Дятел Терпило 20.09 12:30 [ + 0 – ]

Я думаю, что это издержки искусственного интеллекта, который нужно с осторожностью внедрять в боевых системах.

Hиф-Hиф 20.09 13:57 [ + 0 – ]

ЦИТАТА

при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса "воздух-земля".

КОНЕЦ ЦИТАТЫ



Либо у них нет защиты от дурака, либо этот дурак заранее отключил защиту от дурака.