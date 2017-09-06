В Ленобласти водитель "Фиата" разбился насмерть, врезавшись в остановку
17:45, 20 сентября
Тэги: дтп, авто, смерть, ленобласть, Волосовский район
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